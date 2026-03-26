В ЦБ раскритиковали возможность широкой раздачи денег

Набиуллина: Попытка широким жестом раздать деньги приведет к росту инфляции

Попытка «широким жестом» раздать деньги неминуемо приведет к росту инфляции. Возможность раздачи денег раскритиковала глава Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина, ее цитирует РИА Новости.

Представляя в Госдуме отчет ЦБ за 2025 год, глава регулятора предостерегла от развития экономики вместо увеличения производительности труда за счет «карманов граждан».

«У нас есть ресурсы для развития, у нас вопрос стоит в том, чтобы эти ресурсы наиболее эффективно использовались. А попытки сказать, что давайте мы широким жестом раздадим дешевые деньги, — это неминуемо приведет к росту инфляции. Мы это проходили в 2024 году, когда она быстро ускорялась. И на эти грабли нельзя наступать. Нельзя развиваться за счет карманов граждан. Нельзя это делать», — заявила председатель совета директоров ЦБ.

Ключевым условием роста экономики является эффективность. При отсутствии свободной рабочей силы развиваться можно только за счет увеличения производительности труда, и ключевая ставка в этих вопросах совершенно ни при чем.

«Чтобы росла производительность труда, мне говорят, нужны деньги, нужны инвестиции. Согласны с этим? Но у нас инвестиции выросли, росли темпами по 20 процентов в год. А производительность труда за это время, там были годы с двумя процентами, последний год меньше процента, по нашей оценке. Привели эти инвестиции темп роста к росту производительности труда? Пока нет», — добавила Набиуллина.

Глава ЦБ неоднократно заявляла, что рецепт ускорения экономического роста нужно искать не в мягкой денежно-кредитной политике (ДКП). В условиях, когда задействована практически вся рабочая сила, экономика не может расти быстрее производительности труда. Ресурс для развития у компаний есть — судя по прибыльности в 27 триллионов рублей , которую они продемонстрировали по итогам 2025 года.