Экономика
19:29, 24 марта 2026Экономика

Назван рецепт экономического роста России

Набиуллина: Рецепт экономического роста кроется не в низкой ключевой ставке
Вячеслав Агапов
СюжетСанкции против России:

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Рецепт ускорения экономического роста России кроется не в низкой ключевой ставке. Секрет развития назвала глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

По словам главы регулятора, рецепт ускорения экономического роста нужно искать не в мягкой денежно-кредитной политике (ДКП), а в стимулах для повышения производительности труда.

«Есть распространенное мнение, что снижение инфляции далось экономике слишком дорогой ценой. На мой взгляд, это мнение ошибочное. Когда задействована практически вся рабочая сила, то экономика не может расти быстрее производительности труда», — отметила Набиуллина.

Отвечая на вопрос, где взять деньги на повышение производительности, глава ЦБ привела в пример показатели прибыльности организаций — по итогам 2025 года она составила 27 триллионов рублей.

«Во многих отраслях, которые ориентированы на внутренний спрос, прибыль росла. Это означает, что ресурс для развития есть», — подчеркнула она.

По итогам 2025 года инфляция в России снизилась до 5,6 процента, что стало самым низким ее значением на конец года за последние пять лет. Такую динамику Набиуллина объяснила жесткой денежно-кредитной политикой. Именно последняя, по мнению Набиуллиной, обеспечила «разворот инфляции вниз», несмотря на дополнительные бюджетные расходы, введение против России новых санкций и иные факторы, которые ЦБ не мог предугадать в начале 2025 года.

