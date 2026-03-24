Набиуллина заявила о развороте инфляции

Набиуллина: Инфляция в России развернулась вниз благодаря политике ЦБ

По итогам 2025 года инфляция в России снизилась до 5,6 процента, что стало самым низким ее значением на конец года за последние пять лет. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Ее процитировало агентство РИА Новости.

Такую динамику она объяснила жесткой денежно-кредитной политикой. Именно последняя, по мнению Набиуллиной, обеспечила «разворот инфляции вниз», несмотря на дополнительные бюджетные расходы, введение против России новых санкций и иные факторы, которые ЦБ не мог предугадать в начале 2025 года.

В связи с этим глава Центрального банка обратила внимание на то, что проводимая денежно-кредитная политика внесла серьезный вклад в увеличение реальных доходов россиян и сохранность их сбережений.

По данным регулятора, в феврале месячный прирост цен в России замедлился до 5,8 процента. Кроме того, в стране снизились годовые приросты цен на продукты длительного хранения, а также на молоко и молочную продукцию, сыр, мясо- и рыбопродукты. Серьезно подорожали медицинские и бытовые услуги.