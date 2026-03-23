В России сильно подорожали два вида услуг

ЦБ: В феврале в России сильно подорожали медицинские и бытовые услуги

В феврале месячный прирост цен в России замедлился до 5,8 процента. Об этом сообщил Центральный банк (ЦБ) РФ.

Годовая инфляция в феврале замедлилась до 5,91 процента, в основном за счет продовольственных товаров. Уменьшились годовые приросты цен на продукты длительного хранения, а также на молоко и молочную продукцию, сыр, мясо- и рыбопродукты. Темпами вблизи сезонной нормы дорожали овощи и фрукты. При этом продолжили дешеветь одежда и белье, трикотажные изделия, обувь и средства связи.

В то же время Банк России констатировал, что в прошлом месяце в стране сильно подорожали медицинские и бытовые услуги.

По словам заместителя председателя ЦБ Алексея Заботкина, темпы роста цен в России замедлились благодаря жесткой денежно-кредитной политике регулятора.

По итогам февраля месячная минимальная корзина продуктов питания в России выросла в цене на 1,3 процента в сравнении с январскими значениями.