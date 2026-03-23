ЦБ объяснил необходимость сохранения высокой ключевой ставки

Зампред ЦБ Заботкин: Высокая ключевая ставка замедлила темпы роста цен в России

Продолжительная жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) Центробанка (ЦБ) позволила замедлить темпы роста потребительских цен в России за последний год. Об этом заявил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин, его слова приводит ТАСС.

Высокая ключевая ставка, пояснил он, привела к замедлению инфляции на внутреннем рынке. Если год назад, напомнил Заботкин, темпы роста цен в России составляли 10 процентов, то в настоящее время динамика затормозилась до 6 процентов. «Это значимое изменение инфляции за 12 месяцев», — констатировал зампред регулятора.

По итогам мартовского заседания совет директоров ЦБ понизил ключевую ставку еще на 50 базисных пунктов — с 15,5 до 15 процентов годовых. Весомых предпосылок для более резкого смягчения ДКП, отмечали в регуляторе, сейчас нет. Инфляционные ожидания россиян продолжают оставаться на повышенном уровне, а инфляция, хоть и замедлилась после всплеска в начале года, все еще почти в полтора раза превышает таргет.

Еще одним барьером для активного смягчения ДКП, поясняли в ЦБ, в обозримом будущем может стать пересмотр бюджетного правила. Если при изменении базовой цены на нефть Urals не будут пересмотрены расходы бюджета, то Банку России придется замедлить темпы снижения ключевой ставки.