17:09, 4 марта 2026Экономика

Банк России предупредил об угрозе для дальнейшего снижения ставки

ЦБ предупредил об остановке снижения ставки из-за пересмотра бюджетного правила
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Если при изменении базовой цены на нефть Urals в рамках бюджетного правила не будут пересмотрены расходы бюджета, то Банку России придется замедлить снижение ключевой ставки. Об этом со ссылкой на пресс-службу регулятора сообщает «Интерфакс».

В ЦБ отметили, что в указанных условиях Минфину потребуется активно наращивать госдолг, а это является проинфляционным фактором, то есть требуется более жесткая денежно-кредитная политика (ДКП).

Однако если расходы снизят, то устойчивость государственных финансов в долгосрочной перспективе повысится, что «при прочих равных способствует снижению премии за риск и не требует реакции ДКП», заключили в регуляторе.

Соответствующие вопросы Центробанк рассмотрит на заседании совета директоров 20 марта. К тому моменту, возможно, детали изменения бюджетного правила уже будут обнародованы. В настоящее время известно только, что какие-то изменения последуют.

В пресс-службе уточнили, что на решение по ставке влияет много факторов, но подробности по новому бюджетному правилу станут одним из важнейших. Целью ЦБ остается замедление текущей инфляции до четырех процентов в годовом выражении во второй половине 2026 года.

Банк России начал цикл снижения ключевой ставки с рекордного уровня 21 процент в июне прошлого года. В феврале ставка опустилась до 15,5 процента годовых. В регуляторе подчеркивали, что готовы продолжать смягчение ДКП в случае сохранения бюджетных параметров. Изменение базовой цены на Urals ведет к сокращению нефтегазовых доходов, то есть для исполнения планов по дефициту должны упасть и расходы.

