Крайнер: Европейцы отчаянно стараются затянуть конфликт на Украине

Европа отчаянно пытается затянуть конфликт на Украине, так как ей будет не по силам самой начать новую войну с Россией. Такую причину поддержки Украины назвал политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

При этом он выразил мнение, что Россия доведет конфликт до победного конца, а европейцам придется расплачиваться за все свои провокации.

«Если Европе удастся как бы прикрепить свою новую войну с Россией к нынешнему украинскому конфликту, тогда этот конфликт может продолжиться. Начинать же совершенно новую войну — с нуля — Европе будет гораздо сложнее. Вот почему европейцы так отчаянно стараются удержать Украину в бою», — высказался эксперт.

Ранее профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что воинственная риторика Запада вышла из-под контроля и приблизила Европу к катастрофе. Сакс заявил, что ряд европейских политиков ощутил потерю самоконтроля и осознал возможный взрыв, последствия которого станут разрушающими для всей Европы.