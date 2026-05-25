Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:15, 25 мая 2026Мир

На Западе назвали истинную причину поддержки Украины

Крайнер: Европейцы отчаянно стараются затянуть конфликт на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Европа отчаянно пытается затянуть конфликт на Украине, так как ей будет не по силам самой начать новую войну с Россией. Такую причину поддержки Украины назвал политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

При этом он выразил мнение, что Россия доведет конфликт до победного конца, а европейцам придется расплачиваться за все свои провокации.

«Если Европе удастся как бы прикрепить свою новую войну с Россией к нынешнему украинскому конфликту, тогда этот конфликт может продолжиться. Начинать же совершенно новую войну — с нуля — Европе будет гораздо сложнее. Вот почему европейцы так отчаянно стараются удержать Украину в бою», — высказался эксперт.

Ранее профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что воинственная риторика Запада вышла из-под контроля и приблизила Европу к катастрофе. Сакс заявил, что ряд европейских политиков ощутил потерю самоконтроля и осознал возможный взрыв, последствия которого станут разрушающими для всей Европы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Отбились очень плохо». На Украине пришли к неутешительному выводу после ночного удара возмездия

    Умные часы и геймпад чуть не устроили пожар в доме

    Предсказан срок ослабления санкций против России

    Раскрыты подробности операции по отражению атаки России в лондонском метро

    В США сообщили о сделке с Ираном

    Пассажирка потребовала от таксиста секса и засунула руку ему в брюки

    Стримерша попала в тюрьму за кражу ножниц стоимостью 300 рублей

    Россиянка показала фигуру спустя неделю после родов и удивила пользователей сети

    Отар Кушанашвили сделал жесткое заявление о болезни Лерчек

    Раскрыты последствия удара возмездия по Украине для Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok