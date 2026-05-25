Отар Кушанашвили сделал жесткое заявление о болезни Лерчек

Журналист Отар Кушанашвили усомнился в тяжелой болезни блогерши Лерчек

Российский шоумен и телеведущий Отар Кушанашвили обрушился с критикой на заболевшую раком желудка блогершу Валерию Чекалину, известную как Лерчек. Свое мнение известный журналист высказал в очередном выпуске программы «Каково?!».

По его словам, все происходящее вокруг инфлюенсера является цирковым представлением, которое она затеяла ради жалости и привлечения внимания. Кушанашвили считает, что Лерчек специально не показывает врачей и не рассказывает о клинике, где она лечится.

«Почему в этой хронике, напоминающей гастроли в цирке на Вернадского, ни один эксулап не упомнят по имени отчеству? <...> Нету ни одного упоминания, как они благодарны медсестрам, ни одной фамилии врача, ничего. Потому что это все огромный пузырь», — заметил телеведущий.

Журналист подчеркнул, что во время собственной борьбы с онкологией он открыто благодарил врачей, регулярно упоминал конкретные имена специалистов, которые помогают ему победить страшный недуг.

Кроме того, Отар Кушанашвили назвал Лерчек мошенницей. К факторам, которые повлияли на смену его первоначальной позиции, ведущий отнес видео с Чекалиной из спортзала, которое сняла другая посетительница.