РИА Новости: Житель Волчанска выжил после 20 ранений от дрона ВСУ

Житель Волчанска выжил после многократных попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) убить его дронами, получив два десятка ранений. Он рассказал об этом РИА Новости.

Мужчина отметил, что у него в руках не было оружия, и по нему было видно, что он — мирный житель. «Залетел и приземлился. Так добивать пытались... (...) Он [дрон] завис, посмотрел и пошел в атаку. Взлетел со стороны украинских позиций», — уточнил собеседник агентства.

Украинские военные обстреливали дом мужчины, в том числе из миномета, несмотря на то, что там живет гражданский, добавил он.

