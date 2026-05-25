Мирный житель выжил после 20 ранений от дрона ВСУ

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Житель Волчанска выжил после многократных попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) убить его дронами, получив два десятка ранений. Он рассказал об этом РИА Новости.

Мужчина отметил, что у него в руках не было оружия, и по нему было видно, что он — мирный житель. «Залетел и приземлился. Так добивать пытались... (...) Он [дрон] завис, посмотрел и пошел в атаку. Взлетел со стороны украинских позиций», — уточнил собеседник агентства.

Украинские военные обстреливали дом мужчины, в том числе из миномета, несмотря на то, что там живет гражданский, добавил он.

Ранее мирный житель Ямполя рассказал, что военнослужащие ВСУ получили приказ расправиться с жителями населенного пункта из-за подозрений в помощи Вооруженным силам (ВС) России.

