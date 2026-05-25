05:01, 25 мая 2026

Тигр растерзал четырех собиравших листья женщин

Тигр растерзал четырех собиравших листья женщин
Юлия Юткина
Фото: Setta Sornnoi / Shutterstock / Fotodom

В штате Махараштра, Индия, нашли останки четырех жертв тигра. Об этом сообщает The Indian Express.

Хищник напал на группу из 13 женщин. Они отправились в лес собирать листья дерева тенду. Тигр набросился ни них из зарослей. Он успел растерзать четырех женщин, остальным удалось спасти.

Погибших опознали. Местные власти усилили патрулирование леса и рекомендовали собирателям листьев не уходить далеко поодиночке.

Ранее сообщалось, что в мангровом лесу Сундарбан, Индия, 48-летний Бабул Гази пережил нападение тигра. Хищник напал на мужчину, когда тот искал мед диких пчел.

