Тигр растерзал четырех собиравших листья женщин

В штате Махараштра, Индия, нашли останки четырех жертв тигра. Об этом сообщает The Indian Express.
Хищник напал на группу из 13 женщин. Они отправились в лес собирать листья дерева тенду. Тигр набросился ни них из зарослей. Он успел растерзать четырех женщин, остальным удалось спасти.
Материалы по теме:
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Редчайшие хищники съели трех человек за две недели.Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?
14 марта 2025
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021
Погибших опознали. Местные власти усилили патрулирование леса и рекомендовали собирателям листьев не уходить далеко поодиночке.
Ранее сообщалось, что в мангровом лесу Сундарбан, Индия, 48-летний Бабул Гази пережил нападение тигра. Хищник напал на мужчину, когда тот искал мед диких пчел.