Раскрыты подробности операции по отражению атаки России в лондонском метро

Sky News: В лондонском метро прошли учения по отражению атаки РФ на Эстонию

Британские войска провели учения в лондонском метро, имитируя вероятное вторжение Российской армии в прибалтийскую страну. Об этом пишет Sky News.

По сценарию учений, на дворе 2030 год, и участвующий в операции Британский корпус быстрого реагирования (ARRC) входит в состав возглавляемого Великобританией штаба НАТО, который был оперативно развернут в Эстонии. Офицеры при помощи искусственного интеллекта условно определили цели для удара и запустили рои беспилотников, ракет и средств радиоэлектронной борьбы для подавления российских дронов.

При этом, отмечает телеканал, в ходе маневров использовалось программное обеспечение, которое в реальности не интегрировано в британскую армию, и на оружие, которое еще не закуплено. Более того, командование даже не знает, выделит ли им правительство финансы на приобретение перспективных вооружений.

Кроме того, журналисты обратили внимание, что в легенде учений впервые Москва была указана как потенциальный противник. Раньше войска НАТО на маневрах «воевали» против абстрактной неназванной организации.

Об учениях на станции Чаринг-Кросс лондонской подземки сообщалось 22 мая. Инженеры оборудовали на заброшенной платформе полноценный командный центр. В критической ситуации этот штаб мог бы управлять развертыванием 100 тысяч военнослужащих.