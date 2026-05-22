Силы НАТО спустились в лондонское метро для отработки ударов по России

Силы НАТО заняли станцию лондонского метро для отработки ударов по России

Военнослужащие НАТО разместились на заброшенной платформе станции Чаринг-Кросс в центре Лондона для имитации операций по нанесению «глубоких ударов» по территории России в случае нападения на страны альянса. Об этом сообщает Independent.

Британский корпус быстрого реагирования (ARRC) проводит учения под кодовым названием «Аркадный удар». Солдаты отрабатывают применение средств радиоэлектронной борьбы для подавления российских коммуникаций и уничтожения дронов. По замыслу командиров, сценарий предполагает отражение вымышленного вторжения в одну из стран Балтии.

Американский генерал Кристофер Донахью выступил с платформы метро с недвусмысленным предупреждением. «Цель "Быть готовым к 2030 году" — это не лозунг, это то, что мы должны сделать», — заявил глава Сухопутных войск НАТО. Он добавил, что старые формы мобилизации больше не являются преимуществом альянса.

Командующий британским центром ARRC генерал-лейтенант Майк Элвис объяснил необходимость отработки разведывательно-ударной тактики. По его словам, у России есть два критических преимущества: возможность сосредоточить силы в точке удара и якобы инициатива начала нападения. «Мы хотим, чтобы противник знал, что мы готовы к этому вызову», — подчеркнул генерал.

Инженеры оборудовали на заброшенной платформе полноценный командный центр. В критической ситуации этот штаб мог бы управлять развертыванием 100 тысяч военнослужащих. Оборудование доставлялось на специальных платформах лондонского метрополитена посреди ночи.

Генерал Донахью предупредил, что НАТО серьезно отстает в разработке современного недорогостоящего оборудования. По его словам, Украина и Россия адаптируются к новым технологиям за месяцы, тогда как странам альянса на это требуются десятилетия. Речь идет прежде всего о дронах с оптоволоконной связью, которые невозможно подавить средствами радиоэлектронной борьбы.

Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Алексис Гринкевич назвал учения критически важными. «Неспособность извлечь уроки и адаптироваться быстрее, чем наши противники, ставит под угрозу нашу обороноспособность», — заявил он.

Ранее сообщалось, что на учениях Dynamic Mongoose НАТО может отрабатывать противодействие российским ядерным торпедам «Посейдон». Автономный подводный дрон-торпеда с ядерной энергетической установкой — стратегическое оружие для доставки термоядерного боезаряда мощностью до десяти мегатонн к берегам противника.