Экономика
18:34, 22 мая 2026

Рост прибыли американского бизнеса оказался максимальным со времен пандемии

Bloomberg: Индекс S&P 500 демонстрирует самый сильный рост прибыли с 2021 года
Дмитрий Воронин

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Рост прибыли участников индекса S&P 500, который включает котировки 500 крупнейших по капитализации американских компаний, оказался максимальным со второго года пандемии, когда показатели подскочили к коронавирусному 2020 году. Об этом пишет Bloomberg.

«Около 93 процентов компаний, входящих в индекс, уже отчитались о прибыли, при этом 83 процента из них значительно превзошли ожидания аналитиков», — говорится в публикации, авторы которой отмечают, что широкомасштабный рост не затронул только медицинский бизнес.

В целом, продолжают журналисты, рост в энергетике и технологиях затмил в США снижение потребительских настроений, связанное со значительным подорожанием топлива из-за последствий иранского конфликта.

К моменту написания материала S&P 500, который вновь подбирается к ранее уже взятой в мае рекордной отметке в 7500 пунктов рос на 0,65 процента, до 7494.

До этого аналитики инвестбанка Morgan Stanley повысили целевой прогноз на конец года по индексу с 7800 до 8000 пунктов, но допускают и рывок до 9400. Они указали, что рынок на фоне бума ИИ пережил «значительную переоценку и расширение».

