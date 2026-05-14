18:40, 14 мая 2026Экономика

Американский фондовый рынок обновил исторический рекорд

Американский индекс S&P 500 впервые в истории поднялся выше 7500 пунктов
Дмитрий Воронин

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Стремительный рост американского фондового рынка продолжается — индекс S&P 500, включающий котировки 500 крупнейших по капитализации компаний США, обновил очередной исторический рекорд, впервые превысив 7500 пунктов, свидетельствуют данные торгов. К моменту написания материала он рос на 0,87 процента, до 7509,24 пункта.

На днях показатель преодолел отметку в 7400 пунктов, подскочив с конца марта на 17 процентов благодаря надеждам на ослабление напряженности между США и Ираном и резкому рывку корпоративных прибылей, в том числе связанных с сектором искусственного интеллекта.

Аналитики инвестбанка Morgan Stanley повысили целевой прогноз на конец года по S&P 500 с 7800 до 8000 пунктов, но допускают и рывок до 9400. Они отметили, что рынок на фоне бума ИИ пережил «значительную переоценку и расширение рынка», а остановить рост сейчас способен прежде всего новый резкий взлет цен на нефть.

Не все согласны с такими оценками. Так, легендарный инвестор Уоррен Баффет считает, что рынки сейчас похожи на казино и настроения на них еще никогда не были «настолько лудоманскими».

