ПМЭФ-2026. День второй

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13:41, 4 июня 2026Мир

Захарова назвала главный страх Запада

Захарова: Страны Запада боятся признать собственные преступные ошибки
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
ЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Страны Запада больше всего боятся признать собственные преступные ошибки. Об этом рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью «Российской газете» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«[Западу] надо будет признаться, что были совершены ошибки, которые можно квалифицировать как преступные ошибки, которые привели к нарушению суверенитета другого государства, к агрессии, ничем не спровоцированной», — объяснила она.

Среди ошибок Мария Захарова назвала в том числе действия в отношении Ирана, в результате которых под удары попала школа для девочек. При этом изначально страны Запада отказывались брать ответственность за удар, подчеркнула дипломат.

Ранее Мария Захарова пошутила о защите Арктики от инопланетян. Именно такие угрозы видят в регионе власти Канады, сыронизировала она.

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