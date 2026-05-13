Американскому фондовому рынку предрекли продолжение рекордного роста

Американский фондовый рынок вырос за полтора месяца на 17 %

Аналитики американского инвестбанка Morgan Stanley повысили свой целевой прогноз на конец года по индексу S&P 500, включающему котировки 500 крупнейших по капитализации компаний США, с 7800 до 8000 пунктов, пишет MarketWatch.

Продолжение обновления максимумов предрекли с учетом того, что к настоящему времени показатель вырос с 30 марта на 17 процентов, достигнув рекордных 7400 пунктов. К росту индекса привели надежды на ослабление напряженности между США и Ираном, а также резкий рывок корпоративных прибылей, в том числе связанных с сектором искусственного интеллекта.

Рынки сейчас похожи на казино, а инвесторы еще никогда не были настроены «настолько по-лудомански», прокомментировал ранее легендарный инвестор Уоррен Баффет.

Bloomberg ожидает, что рост S&P 500 может если не прекратится, то существенно замедлиться. В Morgan Stanley в свою очередь отмечают, что рынок не игнорирует связанные с ближневосточным конфликтом риски, а уже учел их в ценах — произошла «значительная переоценка и расширение рынка».

Что касается риска рецессии в США или даже паники по поводу замедления роста, то для этого цены на нефть должны устойчиво подняться выше 130-150 долларов за баррель, а тенденции роста прибыли — ухудшиться, чего, по мнению аналитиков, пока не ожидается.

Сценарий, при котором S&P 500 упадет до 5900 пунктов основан на возможности скачка инфляции, который вынудит ФРС повысить ставки. Его считают маловероятным. При оптимистичном сценарии индекс может подскочить в 2026 году сразу до 9400 благодаря росту прибыли и повышению производительности труда из-за ИИ.