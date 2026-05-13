Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:00, 13 мая 2026Экономика

Американскому фондовому рынку предрекли продолжение рекордного роста

Американский фондовый рынок вырос за полтора месяца на 17 %
Дмитрий Воронин

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Аналитики американского инвестбанка Morgan Stanley повысили свой целевой прогноз на конец года по индексу S&P 500, включающему котировки 500 крупнейших по капитализации компаний США, с 7800 до 8000 пунктов, пишет MarketWatch.

Продолжение обновления максимумов предрекли с учетом того, что к настоящему времени показатель вырос с 30 марта на 17 процентов, достигнув рекордных 7400 пунктов. К росту индекса привели надежды на ослабление напряженности между США и Ираном, а также резкий рывок корпоративных прибылей, в том числе связанных с сектором искусственного интеллекта.

Рынки сейчас похожи на казино, а инвесторы еще никогда не были настроены «настолько по-лудомански», прокомментировал ранее легендарный инвестор Уоррен Баффет.

Bloomberg ожидает, что рост S&P 500 может если не прекратится, то существенно замедлиться. В Morgan Stanley в свою очередь отмечают, что рынок не игнорирует связанные с ближневосточным конфликтом риски, а уже учел их в ценах — произошла «значительная переоценка и расширение рынка».

Что касается риска рецессии в США или даже паники по поводу замедления роста, то для этого цены на нефть должны устойчиво подняться выше 130-150 долларов за баррель, а тенденции роста прибыли — ухудшиться, чего, по мнению аналитиков, пока не ожидается.

Сценарий, при котором S&P 500 упадет до 5900 пунктов основан на возможности скачка инфляции, который вынудит ФРС повысить ставки. Его считают маловероятным. При оптимистичном сценарии индекс может подскочить в 2026 году сразу до 9400 благодаря росту прибыли и повышению производительности труда из-за ИИ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Поставки нефтепродуктов из России упали до минимума в истории

    Экс-замгубернатора российского региона отделалась условкой за многомиллионные аферы

    Российская пенсионерка попала под следствие за перевод 8,5 тысячи рублей

    На Сенат Филиппин напали

    Профессор МГУ оценил введение в школах нового обязательного экзамена

    Россияне увидят одно из самых ожидаемых астрономических событий десятилетия

    Артемий Лебедев высказался о Зеленском словами «как был капитаном КВН, так и остался»

    В Сербии заявили о недовольстве венгерским предложением по выкупу российской доли в NIS

    Россиян предостерегли от опасной привычки в ванной

    Россиянину запросили пожизненное за изуродованного и спрятанного в болоте ребенка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok