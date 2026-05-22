Наказывавшая детей шприцем российская воспитательница обвиняла в уколах дошкольников

Воспитательница детсада в Кызыле заявляла, что дети сами кололи себя кнопками

Воспитательница элитного детского сада в Кызыле Республики Тыва, которая наказывала детей уколами шприца, обвиняла в травмах самих дошкольников. Подробности о происходившем в дошкольном учреждении появились у Baza в Telegram.

По словам матери одного из пострадавших, тревожное поведение проявилось у ее сына несколько месяцев назад. Ребенок вдруг начал панически бояться иголок, а возвращаясь из детсада, рассказывал об уколах, которые ставила ему воспитательница. На расспросы родительницы педагог заявила, что мальчик шутит. Однако 18 мая мать другого дошкольника скинула в чат фото с четкими следами уколов на его ягодицах. После этого собеседница издания и обнаружила аналогичные следы у своего сына.

В результате жертв оказалось больше. Некоторые матери признались, что знали о таком методе наказания, но молчали, чтобы воспитателей не уволили. Кроме того, они отказались писать заявление в полицию, поэтому к правоохранителям обратились только четыре семьи.

Мать пострадавшего мальчика добавила, что во время разбирательства воспитательница сначала все отрицала, но позже призналась в угрозах уколами за баловство. Педагог объяснила, что аналогичным образом воспитывала и своих детей. Однако после этого она обвинила воспитанников в том, что они сами кололи друг друга в ягодицы канцелярскими кнопками.

О странных следах от уколов на телах четырехлетних воспитанников детского сада «Страна детства» в Республике Тыва стало известно 22 мая. Как выяснилось, уколами шприцев сотрудники дошкольного учреждения наказывали тех, кто медленно ел и плохо себя вел. По факту инцидента проведена прокурорская проверка. Уволены воспитательница и няня.

Ранее в Дагестане сотрудники детсада дорезали оторванный дверью мизинец двухлетней девочки и спрятали его в одежду, ничего не сказав родителям. Травму обнаружила мать ребенка, когда нашла палец в колготках дочери.