12:59, 14 мая 2026Россия

Дорезавших двухлетней девочке оторванный палец сотрудниц российского детсада наказали

РИА Новости: Уволены сотрудницы детсада в Махачкале, где ребенку оторвало палец
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ignatievs / Shutterstock / Fotodom

Заведующую и троих сотрудниц детсада в Махачкале, где двухлетней воспитаннице дорезали оторванный палец ноги, наказали увольнением. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой управление образования столицы Дагестана.

«Уволены заведующая детским садом, две воспитательницы и няня, которые арестованы», — сказал собеседник агентства.

Ранее мать двухлетней девочки, приведя ее домой из сада, обнаружила в колготках дочери ее оторванный палец. При этом сотрудники дошкольного учреждения скрыли от нее это, умолчав про травму. По словам дедушки ребенка, на месте раны оказался ровный срез. Позже стало известно, что педагоги дорезали мизинец и спрятали в одежду. Следственный комитет возбудил уголовные дела.

В феврале семилетняя девочка лишилась части пальца в детском саду Бийска. По словам матери ребенка, дошкольнице прищемило руку дверью. Женщина утверждает, что сотрудники учреждения не вызвали скорую помощь, сделав повязку из бинта. Когда родители приехали за дочерью, то увидели торчащую из ее раны кость.

