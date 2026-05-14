10:32, 14 мая 2026Россия

Стали известны подробности о травме двухлетней девочки в российском детсаду

В Дагестане воспитатели детсада дорезали палец девочки, который прищемило дверью
Майя Назарова

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

В Махачкале, столице Дагестана, воспитатели детского сада, по предварительным данным, дорезали палец двухлетней девочки, который прищемило дверью. Такие подробности стали известны РИА Новости от источника в правоохранительных органах в российском регионе.

Накануне в Махачкале суд арестовал трех сотрудниц детсада №22, воспитательниц и няню. Женщин заподозрили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Удалось установить, что 8 мая девочка 2023 года рождения получила серьезную травму стопы, находясь под присмотром в детсаду. Ребенка привезли в больницу с диагнозом «травматическая ампутация мизинца правой стопы».

О происшествии в детсаду №22 в Махачкале рассказали родители пострадавшей. Ребенок на протяжении нескольких часов истекал кровью. Но воспитатели не стали ничего говорить матери девочки. Вечером женщина забрала дочь полностью одетой, а уже дома заметила в ее колготках оторванный мизинец.

