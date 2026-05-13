Россия
18:34, 13 мая 2026Россия

Россиянка нашла оторванный палец в колготках вернувшейся из детсада двухлетней дочери

Shot: В Махачкале двухлетней девочке оторвало палец в детсаду
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Дагестане в детсаду № 22 Махачкалы двухлетней девочке оторвало палец. Сотрудники учреждения попытались скрыть травму, пишет Shot в Telegram.

По информации издания, предположительно, один из воспитанников прищемил девочке мизинец ноги. В результате ребенок несколько часов истекал кровью, однако воспитатели не стали ничего говорить его матери. Вечером женщина забрала дочь полностью одетой, а уже дома обнаружила в ее колготках оторванный палец.

Как подчеркнул дедушка ребенка, на месте травмы остался ровный срез, поэтому пока сложно точно сказать, что произошло с его внучкой. В свою очередь, администрация учреждения заявила, что не знает, как все произошло. Известно, что в помещении детского сада идет ремонт.

Региональный Следственный комитет сообщил, что по факту травмирования девочки возбуждены уголовные дела. Задержаны воспитательницы и няня дошкольного учреждения.

Ранее семилетняя девочка лишилась части пальца в детском саду Бийска. По словам матери ребенка, дошкольнице прищемило руку дверью. Женщина утверждает, что сотрудники учреждения не вызвали скорую помощь, сделав повязку из бинта. Когда родители приехали за дочерью, то увидели торчащую из ее раны кость.

