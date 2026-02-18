В российском детсаду ребенок лишился части пальца

KP.RU: В детсаду в Бийске семилетняя девочка лишилась части пальца на руке

В детском саду № 83 «Зоренька» в Бийске Алтайского края семилетняя девочка лишилась части пальца на руке. Об этом стало известно KP.RU.

Мать пояснила, что ребенку во время нахождения в дошкольном учреждении обрубило часть пальца дверью. Россиянка отметила, что пока она добиралась до детсада, никто из воспитателей не вызвал бригаду скорой помощи.

Как утверждает родительница, в то время как воспитанница истекала кровью, ей просто сделали повязку из бинта. Когда мать с отцом приехали, то увидели торчащую кость из раны ребенка.

В больнице девочке удалили остатки ногтя. При этом хирургическую манипуляцию пришлось делать «на живую» без обезболивающих. После пациентку направили в отделение травматологии центральной городской больницы.

«Шанс восстановить пальчик очень мал, скорее всего, будет ампутация торчащей кости из пальца и других тканей», — подчеркнула родительница.

По факту травмирования воспитанницы возбудили уголовное дело.

