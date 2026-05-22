Следы уколов на телах воспитанников элитного российского детсада связали с наказанием

«112»: Воспитанников детсада в Кызыле наказывали уколами в ягодицы

При помощи уколов в ягодицы сотрудники элитного детсада в Кызыле наказывали своих воспитанников. На эту связь указал Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

По его данным, уколам подвергались дети, которые медленно ели и шумно себя вели. При этом дошкольникам ничего не вводили — в шприцах не было никаких веществ.

Журналисты также обратили внимание на многочисленные жалобы на детсад. Родители отмечали, что их выгоняют с территории, а персонал очень нервный.

О странных следах от уколов на телах четырехлетних воспитанников детского сада «Страна детства» в Республике Тыва стало известно 22 мая. Один из дошкольников рассказал матери, что воспитательница и ее помощница запугивали его шприцом в туалете. По факту инцидента проведена прокурорская проверка. Уволены воспитательница и няня.

Ранее в Дагестане мать двухлетней девочки, приведя ее домой из детсада, обнаружила в колготках дочери оторванный палец. При этом сотрудники дошкольного учреждения скрыли этот факт, умолчав про травму. По словам дедушки ребенка, на месте раны оказался ровный срез. Позже стало известно, что педагоги дорезали мизинец и спрятали в одежду.