Англичанин приехал в Хабаровск и заявил, что там лучше, чем в Европе

Англичанин по имени Ник, приехавший в Россию из Ноттингема, посетил Хабаровск и был впечатлен этим российским городом. Ролик о своей поездке он опубликовал в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«В Хабаровске лучше, чем в Европе», — написал он, пояснив, что в Англии и большей части Европы по вечерам все закрыто и темп жизни очень медленный.

На опубликованных иностранцем кадрах — вечерний город, по улицам которого гуляют десятки людей, в том числе передвигаясь на велосипедах и роликах, наслаждаясь пришедшим в регион теплом. Он также говорит о том, что самая главная антироссийская пропаганда, которую транслируют европейцам, — это то, что в РФ «жить уныло и тоскливо», что, как он убедился, совсем не так.

«Русские люди потрясающие и энергия русских городов — лучшая во всей Европе», — заключил он.

Ранее стало известно, что жители Европейского союза массово устремились в Россию — только с начала 2026 года в страну въехало более 70 тысяч европейцев.