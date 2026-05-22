Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
13:32, 22 мая 2026Авто

Главный конкурент BYD отзовет тысячи внедорожников из-за наклейки

NHTSA: Tesla отзовет почти 15 тысяч внедорожников из-за проблем с наклейками
Кирилл Луцюк

Фото: Yves Herman / Reuters

Компания Tesla отзовет с американского рынка 14 575 внедорожников Model Y. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Причиной такого решения стало то, что на эти машины не наклеили сертификационные шильдики с указанием весовых характеристик. Как пояснили чиновники, отсутствие этого элемента может привести к перегрузке автомобилей клиентами, что, в свою очередь, «увеличивает риск аварии».

В начале мая Tesla сообщила о сервисной кампании, которая касается снятого с производства дешевого заднеприводного пикапа Cybertruck. Тогда речь шла о 173 машинах.

До этого Tesla показала один из худших квартальных результатов продаж за последние годы. В I квартале компания поставила по всему миру 358 023 автомобиля, хотя аналитики предсказывали результат в 372 160 машин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по российскому колледжу. Есть жертвы, десятки ранены. Москва готовит обращение в ООН

    Бывший главред Vogue Анна Винтур раскрыла важные при собеседовании детали

    США отвергли «карательный характер» вывода своих войск из Европы

    Одна страна сообщила о желании выстроить мирные отношения с Россией

    Мадьяр призвал к новому мирному договору с гарантиями для Украины

    «Манчестер Сити» объявил об уходе Гвардиолы

    У крупнейшего в России производителя алюминия потребовали миллиарды рублей

    Перспективы отстранения Зеленского с должности президента оценили

    Силовики пришли с обысками к сотрудникам Института философии РАН

    Автовладельцам раскрыли секрет налета на свечах зажигания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok