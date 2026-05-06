Компания самого богатого человека в мире объявила отзыв машин

18:06, 6 мая 2026Авто

Tesla отозвала 173 пикапа Cybertruck из-за возможности потерять колеса на ходу
Марина Аверкина

Фото: Carlos Barria / Reuters

Компания Илона Маска — Tesla — сообщила о сервисной кампании, которая касается снятого с производства дешевого заднеприводного пикапа Cybertruck. Речь идет о 173 машинах с базовыми 18-дюймовыми колесами, пишет Carscoops.

Модификации с опциональными 20-дюймовыми дисками под условия кампании не попадают. Отзыв затрагивает машины, произведенные с 21 марта 2024 года по 25 ноября 2025 года.

Информации о дорожных происшествиях или пострадавших, связанных с проблемой, у компании нет, но зафиксированы три гарантийных обращения.

Причиной стала вероятность отсоединения колеса во время движения. По объяснению производителя, нагрузки на неровной дороге и при поворотах способны вызывать появление трещин в тормозных дисках вокруг отверстий для колесных шпилек. В такой ситуации вся шпилька может отделиться от ступицы.

Впервые потенциальную неисправность инженеры Tesla выявили в августе 2025 года в ходе предсерийных испытаний. Тогда на тормозных дисках обнаружились трещины, хотя крепеж в тот момент оставался целым. Последующее расследование показало, что проблема гораздо серьезнее. Дефектные детали ставили не только на заводе при сборке, но и могли использовать в некоторых сервисных центрах Tesla при замене тормозов. Поэтому отзыв затрагивает и автомобили, проходившие такой ремонт.

Хотя в отзывных документах указан начальный срок выпуска 21 марта 2024 года, в Tesla уточнили: фактический старт производства заднеприводной модели с 18-дюймовыми колесами стартовал 28 августа 2025 года. Ее сборка была завершена менее чем через три месяца — 5 ноября 2025 года. Решение связали с небольшим спросом на эту версию.

Все работы по замене передних и задних тормозных дисков, а также других деталей, связанных с проблемой, будут проведены бесплатно.

Ранее российским автомобилистам рекомендовали иметь при себе бумажную копию полиса ОСАГО. Она может потребоваться в случае проблем со связью при проверке документов инспектором ГАИ.

