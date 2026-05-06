Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
12:23, 6 мая 2026Авто

Автомобилистам рекомендовали иметь при себе бумажную копию одного документа

В РСА рекомендовали россиянам всегда возить с собой бумажную копию полиса ОСАГО
Марина Аверкина

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Автомобилистам рекомендовали иметь при себе бумажную копию полиса обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО). Она может потребоваться в случае проблем со связью при проверке документов инспектором ГАИ, пояснили РИА Новости в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

При возникновении любых неполадок со связью сотрудник Госавтоинспекции не сможет проверить полис, используя служебный интернет-сервис. «В этой ситуации распечатанный на обычном бумажном листе полис ОСАГО, ранее оформленный в электронном виде, поможет доказать, что водитель исполнил обязанность по страхованию своей ответственности. Так что такую распечатку желательно иметь», — объяснили страховщики.

Российским автомобилистам также посоветовали всегда иметь при себе контакты страховой компании. Это поможет максимально оперативно заявить о дорожно-транспортном происшествии или получить необходимую консультацию от специалистов.

Ранее представители страховых компаний сообщили о резком росте подставных аварий. Только за первые три месяца 2026 года дорожные мошенники нанесли российским страховщикам ущерб в размере 1,404 миллиарда рублей. Автоподставщики приобретают полис ОСАГО на свои машины, которые практически сразу же попадают в ДТП.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В офисе Зеленского пригрозили пролетом дронов над Москвой в День Победы

    Российский журналист попал под удар беспилотника ВСУ

    Россиянка на пятом месяце беременности покорила одну из самых «капризных» гор страны

    Спасенная из рабства в Мьянме россиянка вылетела в Москву

    Жестокую расправу в российской сауне раскрыли спустя 20 лет

    Стало известно о поворотном моменте в конфликте США и Ирана

    Российской волейболистке предложили выступать за сборную Турции

    Российский полицейский торговал уголовными делами и наказывал невиновных

    Массовая драка под песню «Нас бьют — мы летаем» в Москве попала на видео

    Опубликованы первые кадры с места крушения самолета в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok