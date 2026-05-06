Автомобилистам рекомендовали иметь при себе бумажную копию одного документа

В РСА рекомендовали россиянам всегда возить с собой бумажную копию полиса ОСАГО

Автомобилистам рекомендовали иметь при себе бумажную копию полиса обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО). Она может потребоваться в случае проблем со связью при проверке документов инспектором ГАИ, пояснили РИА Новости в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

При возникновении любых неполадок со связью сотрудник Госавтоинспекции не сможет проверить полис, используя служебный интернет-сервис. «В этой ситуации распечатанный на обычном бумажном листе полис ОСАГО, ранее оформленный в электронном виде, поможет доказать, что водитель исполнил обязанность по страхованию своей ответственности. Так что такую распечатку желательно иметь», — объяснили страховщики.

Российским автомобилистам также посоветовали всегда иметь при себе контакты страховой компании. Это поможет максимально оперативно заявить о дорожно-транспортном происшествии или получить необходимую консультацию от специалистов.

Ранее представители страховых компаний сообщили о резком росте подставных аварий. Только за первые три месяца 2026 года дорожные мошенники нанесли российским страховщикам ущерб в размере 1,404 миллиарда рублей. Автоподставщики приобретают полис ОСАГО на свои машины, которые практически сразу же попадают в ДТП.