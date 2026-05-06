В России резко выросло число подставных аварий

Автоподставщики заработали на мелких ДТП 1,4 миллиарда рублей за три месяца

Представители страховых компаний сообщают о резком росте подставных аварий. Только за первые три месяца 2026 года дорожные мошенники нанесли российским страховщикам ущерб в размере 1,404 миллиарда рублей. Такие данные приводит Telegram-канал Shot.

Автоподставщики приобретают полис обязательного страхования автогражданской ответственности на свои машины, которые практически сразу же попадают в ДТП. Столкновения намеренно происходят на малой скорости, чтобы избежать серьезных повреждений автомобиля. Часто подобные аварии происходят во дворах, на парковках, где нередко отсутствуют камеры, на круговых перекрестках. Добившись выплат, дорожные мошенники восстанавливают машины «по знакомству» и возвращаются «в дело».

Таким образом недавно в Сургуте был обманут один из местных агентов. Ущерб достиг шести миллионов рублей. Помимо финансовых потерь, женщине пришлось приложить значительные усилия, чтобы снять с себя подозрения в сговоре с аферистами.

На данный момент по всей России правоохранительные органы зафиксировали порядка 1800 обращений о страховом обмане. Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов рассказал, что основная доля нарушений приходится на ОСАГО. Потери он оценил в 574 миллиона рублей. По добровольному страхованию имущества подано 146 заявлений, а сумма финансовых претензий составила 491 миллион рублей. Оставшаяся часть дел связана с умышленным раздуванием стоимости ремонтных работ ради увеличения компенсации и использованием поддельных документов.

