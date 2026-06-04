ПМЭФ-2026. День второй

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16:33, 4 июня 2026Экономика

Торговля России со страной БРИКС подскочила почти на 20 процентов

Посол КНР в РФ Чжан: Объем торговли между Россией и Китаем вырос почти на 20 %
Кирилл Луцюк
ЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: Go Nakamura / Reuters

С января по апрель 2026 года объем торговли между Россией и Китаем вырос на 19,7 процента, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

По его словам, отношения всеобъемлющего партнерства между двумя государствами развиваются стабильно. За первые четыре месяца текущего года объем торговли достиг 85,2 миллиарда долларов.

В мае сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов заявил, что Москва и Пекин смогли переломить прошлогоднюю тенденцию на снижение торговли между двумя странами. Российские поставки в Китай выросли на 17 процентов, а китайский экспорт в Россию увеличился на 23,1 процента.

Однако, как рассказал глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин, самая острая проблема при работе российского бизнеса с Китаем — расчеты. Банки запрашивают дополнительные документы, дольше проверяют платежи, иногда меняют требования уже по ходу работы.

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