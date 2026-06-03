ПМЭФ-2026. День первый

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11:17, 3 июня 2026ЭкономикаЭксклюзив

Перечислены проблемы российского бизнеса при работе с Китаем

Глава ТПП Катырин: Острая проблема при работе российского бизнеса с Китаем — расчеты
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
ЦиклПМЭФ-2026. День первый

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Самая острая проблема при работе российского бизнеса с Китаем — расчеты. Об этом «Ленте.ру» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

Дело в том, что банки запрашивают дополнительные документы, дольше проверяют платежи, иногда меняют требования уже по ходу работы. «Даже когда российская и китайская компании договорились по цене, срокам и товару, сделка может упереться в банковский комплаенс», — пояснил он.

Еще одна сложность — структура торговли. В настоящее время китайские поставки в Россию растут быстрее, чем российский экспорт в Китай. «Для нас важно, чтобы сотрудничество не сводилось к закупке готовой продукции, оборудования и комплектующих. Нужно увеличивать поставки российской продукции с добавленной стоимостью, развивать промышленную кооперацию, совместные производства», — подчеркнул глава ТПП.

Также Катырин упомянул ограничения, связанные с логистикой. «Восточное направление сильно загружено: железная дорога, погранпереходы, контейнеры, порты, страхование, маршруты через третьи страны», — объяснил он, но указал, что это решаемая проблема. Еще одна тема — доступ российских товаров на китайский рынок. «Китай — рынок с жесткой конкуренцией, сертификацией, локальными требованиями, особенностями дистрибуции и продвижения. Для продовольствия, косметики, фармацевтики, химии, оборудования, продукции АПК нужен понятный маршрут входа: регистрация, проверенный партнер, каналы продаж, сопровождение на выставках, защита прав», — сказал он.

Сейчас российско-китайское сотрудничество переходит в более зрелую стадию. «Бизнесу нужны устойчивые платежные каналы, сервисная инфраструктура, проверка контрагентов, локализация, совместные проекты и более сильная институциональная поддержка», — резюмировал глава ТПП.

Китай остается крупнейшим торговым партнером России. По данным китайской таможни, товарооборот России и Китая в 2025 году составил около 228 миллиардов долларов после рекордных почти 245 миллиардов в 2024 году. В первом квартале 2026 года торговля снова выросла: на 14,8 процента, до 61,3 миллиарда долларов. Российский экспорт в Китай составил 33,6 миллиарда, китайские поставки в Россию — 27,7 миллиарда.

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