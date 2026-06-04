Повар Лука Де Астис на ПМЭФ назвал итальянскую кухню вершиной кулинарии

Главный шеф-повар отеля Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg Лука Де Астис признался, что в списке его фаворитов нет русской кухни. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту «Ленты.ру» на ПМЭФ.

В прошлом Лука Де Астис готовил для президента Турции Реджепа Эрдогана и бывшего британского премьер-министра Тони Блэра. Помимо политиков, в списке его клиентов много знаменитостей, в том числе музыканты Rolling Stones и актер Энди Гарсия.

Вершиной кулинарии Де Астис назвал итальянскую кухню. При этом повар признает, что в данном случае его мнение нельзя считать объективным, поскольку он родился и вырос в Италии. На второе место в списке лучших в мире Де Астис ставит турецкую кухню и тоже по личным причинам: он женат на турчанке и десять лет жил в Турции. Прежде чем приехать в Россию, повар долгое время работал в Стамбуле.

По словам Де Астиса, его профессиональные навыки сформировали французская и испанская кухни. Он добавил, что открыт и для других гастрономических направлений. Особенно ему интересны японская, мексиканская и перуанская кулинарные традиции. Что касается российской кухни, то с ней он просто не успел познакомиться по-настоящему.

Русская кухня пока не входит в мой список, потому что у меня еще не было возможности изучить больше ресторанов и глубже погрузиться в культуру. Но есть пара продуктов, которые мне очень нравятся в России. Один из них — гречка, другой — свекла. Это то, что я очень, очень, очень люблю Лука Де Астис повар

Ранее сообщалось, что гастрономический путеводитель TasteAtlas опубликовал обновленный рейтинг худших блюд мира. Кушанье из России заняло в нем 65-е место.