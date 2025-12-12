Названо самое отвратительное русское блюдо. Оно вошло в рейтинг, где есть пельмени из крови, бараньи яички и сэндвич Подмокший Джо

TasteAtlas: Самым отвратительным блюдом из России стал рыбный салат индигирка

Гастрономический путеводитель по кухням мира TasteAtlas опубликовал обновленный рейтинг худших блюд мира. Список составляют каждый год по оценкам пользователей из разных стран. На первые места попадают блюда, получившие самый низкий балл. В этом году в первой сотне лишь одно кушанье из России, и это скорее победа, чем неудача. У большинства русских блюд такие высокие оценки, что они не вошли и в первую сотню антирейтинга. Чем так не понравился людям салат из России и какие еще блюда попали в список худших — в материале «Ленты.ру».

Худшим блюдом из России признан салат индигирка из замороженной рыбы

Когда-то первое место в антирейтинге TasteAtlas занимал русский холодец. С тех пор его оценка существенно выросла, и он выбыл из списка. После этого единственным кушаньем из России в первой сотне стал салат индигирка, занявший 65-ю строчку. Его делают из замороженной рыбы, приправленной растительным маслом с луком и перцем.

Всего в базе данных TasteAtlas 29 русских блюд. Хотя она служит основой для антирейтинга, в ней есть блюда не только с низкими, но и с высокими оценками. Индигирка оценена в 2,7 балла по пятибалльной шкале, остальные получили оценки от 3 до 3,9 балла.

Самые низкие оценки в списке русских блюд получили холодец, кутья, щи и рассольник. При этом по мировым меркам их считают относительно неплохими

У всех украинских кушаний оценка выше трех баллов, поэтому они не вошли в антирейтинг. Ниже всех оценены кутья и коливо. Следом идут щи из щавеля — суп с характерной кислинкой, куда также добавляют яйцо и картофель. Замыкают рейтинг свадебный каравай и баклажанная икра.

Худшими блюдами стали баранья голова, тюленьи ласты и рыба с беконом

В этом году в антирейтинге TasteAtlas доминирует Исландия. Абсолютную победу одержало исландское блюдо свид, представляющее собой половину бараньей головы. Ее опаливают на огне для удаления шерсти, а затем отваривают и подают с пюре из репы и картофеля.

Свид Фото: Purwanto lim / Shutterstock / Fotodom

Второе место занимает торраматюр, то есть закуски, которые исландцы любят есть в феврале. Выбор огромен, и почти все варианты способны сразить неподготовленного человека одним лишь видом, а порой даже названием.

Некоторые исландцы отдают предпочтение бараньим яичкам, другие — тюленьим ластам, у третьих есть склонность к пюре из репы. Если есть свид в феврале, он тоже считается торраматюром

Третье место заняла форель по-наваррски — жареная рыба, набитая беконом и завернутая в хамон. На четвертом месте шведские блодпальты — что-то вроде пельменей, которые готовят из говяжьей, свиной и оленьей крови. На пятой строчке рейтинга традиционное лондонское блюдо — заливной угорь.

В перечне также фигурирует норвежское блюдо лютефиск — вымоченная в щелочи сушеная треска, приобретающая по мере вызревания желеобразную консистенцию и резкий запах, а также филиппинский деликатес балут — вареное утиное яйцо с почти сформировавшимся эмбрионом.

Больше всего составителям рейтинга не нравится еда из Соединенных Штатов и Испании

Может сложиться впечатление, что скандинавские блюда вызывают у пользователей TasteAtlas самые сильные чувства. В действительности это не так. На самом деле больше всего в антирейтинге блюд из Соединенных Штатов — целых семь штук.

Рамен-бургер Фото: Brent Hofacker / Shutterstock / Fotodom

Никому не нравится нью-йоркский рамен-бургер с жареной лапшой вместо булок, а сэндвич Sloppy Joe (то есть «подмокший Джо») из Нью-Джерси не способен вызвать энтузиазма ни по описанию, ни по виду. Что касается салата «лягушачьи глаза», который любят мормоны в Юте, то его оценка, вероятно, объясняется неприятным названием.

Вровень с Америкой идет Испания. У этой страны тоже семь блюд в первой сотне антирейтинга

Лидерам немного уступает Швеция с пятью сомнительными кушаньями. Кроме кровяных пельменей, у нее есть еще и кровяные блинчики, которые, впрочем, также едят в Финляндии, Эстонии и Норвегии.

По четыре блюда — из Швейцарии, Таиланда, Норвегии, Южной Кореи и Великобритании. Из Австралии, Израиля и Польши — по три. Остальные страны, в том числе и Россия, представлены в списке одной-двумя позициями.