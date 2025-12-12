Названы пять худших блюд украинской кухни

TasteAtlas: Кутью назвали худшим украинским блюдом

Назван топ-пять наименее популярных украинских блюд. Рейтинг составил международный гастрономический портал TasteAtlas.

Худшими блюдами украинской кухни названы кутья и коливо — сладкие каши из злаков с маком, орехами, сухофруктами и медом. Эти каши считаются поминальной едой, поскольку они символизируют смерть и воскрешение. Их готовят на похороны, поминки и родительские субботы, а также в Рождественский сочельник, канун Нового года, Крещенский вечер и канун Пасхи.

Следом идут щи из щавеля — суп с характерной кислинкой, куда также добавляют яйцо и картофель. Замыкают рейтинг свадебный каравай и баклажанная икра.

Причины низкой популярности этих украинских блюд не уточняются. Ни одно из них не вошло в общий список из 100 отвратительных блюд 2025 года. Однако там оказался один русский салат.

