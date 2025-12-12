Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:52, 12 декабря 2025Из жизни

Названы пять худших блюд украинской кухни

TasteAtlas: Кутью назвали худшим украинским блюдом
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Aeril / Shutterstock / Fotodom

Назван топ-пять наименее популярных украинских блюд. Рейтинг составил международный гастрономический портал TasteAtlas.

Худшими блюдами украинской кухни названы кутья и коливо — сладкие каши из злаков с маком, орехами, сухофруктами и медом. Эти каши считаются поминальной едой, поскольку они символизируют смерть и воскрешение. Их готовят на похороны, поминки и родительские субботы, а также в Рождественский сочельник, канун Нового года, Крещенский вечер и канун Пасхи.

Следом идут щи из щавеля — суп с характерной кислинкой, куда также добавляют яйцо и картофель. Замыкают рейтинг свадебный каравай и баклажанная икра.

Причины низкой популярности этих украинских блюд не уточняются. Ни одно из них не вошло в общий список из 100 отвратительных блюд 2025 года. Однако там оказался один русский салат.

Материалы по теме:
Блюда из России попали в список самой отвратительной еды мира. Они соперничали с разложившимся мясом и пудингом из крови
Блюда из России попали в список самой отвратительной еды мира.Они соперничали с разложившимся мясом и пудингом из крови
13 декабря 2023
«Стошнит от одной мысли о таком» Кто, как и зачем пьет алкоголь с половыми органами, фекалиями и мочой диабетиков?
«Стошнит от одной мысли о таком»Кто, как и зачем пьет алкоголь с половыми органами, фекалиями и мочой диабетиков?
3 января 2023

Ранее британский шеф-повар Спенсер Ричардс раскрыл любимое меню пациентов хосписа Sobell House, где он работает. По его словам, одно из самых популярных блюд — праздничный торт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина потеряла одну из последних «крепостей» Донбасса

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    В офисе Зеленского опровергли готовность Украины пойти на территориальные уступки

    Бойцы ВСУ начали массово сдаваться в плен в ДНР

    Раскрыта стоимость отдыха у моря в России на Новый год

    Парламентарии России и ЕС обсудят на видеоконференции Украину и российские активы

    Раскрыт похитивший коллекцию дорогих часов у российского подростка подельник аферистов

    Необходимость шестичасового рабочего дня оценили

    Термин «зажировка» внесли в словарь благодаря манулу Тимофею из Московского зоопарка

    Сидни Суини в купальнике с глубоким декольте поплавала в чане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok