Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:19, 12 декабря 2025Из жизни

Названо самое отвратительное русское блюдо

TasteAtlas: Самым отвратительным блюдом из России стал салат индигирка
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Только одно блюдо из России попало в обновленный список самой отвратительной еды мира. Он составлен и опубликован на сайте TasteAltlas — гастрономического путеводителя по традиционным блюдам разных стран.

В начале 2023 года первое место в антирейтинге TasteAtlas занимал холодец. С тех пор его оценка существенно выросла, и он выбыл из списка. После этого единственным кушаньем из России в первой сотне стал салат индигирка, занявший 65-ю строчку рейтинга. Его делают из замороженной рыбы, приправленной растительным маслом с луком и перцем.

Всего в общем списке блюд со всего мира TasteAtlas 29 русских блюд. Индигирка оценена на 2,7 балла по пятибалльной шкале, остальные получили оценки от 3 до 3,9 балла. Не считая индигирки, худшие оценки получили холодец, кутья, щи и рассольник.

Материалы по теме:
«Гниение не мешает вкусу» Люди придумали способ есть мясо, не убивая животных. Их не страшат ни чума, ни паразиты
«Гниение не мешает вкусу»Люди придумали способ есть мясо, не убивая животных. Их не страшат ни чума, ни паразиты
6 сентября 2019
«Стошнит от одной мысли о таком» Кто, как и зачем пьет алкоголь с половыми органами, фекалиями и мочой диабетиков?
«Стошнит от одной мысли о таком»Кто, как и зачем пьет алкоголь с половыми органами, фекалиями и мочой диабетиков?
3 января 2023

В этом году в антирейтинге TasteAtlas доминирует Исландия. Абсолютную победу одержало исландское блюдо свид, представляющее собой половину бараньей головы. Второе место занимает торраматюр, то есть закуски, которые исландцы любят есть в феврале. Выбор огромен: одни отдают предпочтение бараньим яичкам, другие — тюленьим ластам, третьи — пюре из репы. Если есть свид в феврале, он тоже считается торраматюром.

Третье место заняла форель по-наваррски — жареная рыба, набитая беконом и завернутая в хамон.

В 2023 году пользователи TasteAtlas отдали титул самого невкусного блюда исландской закуске хаукарль, которую готовят из частично разложившегося мяса гренландской полярной акулы. На вторую позицию тогда попал иерусалимский кугель — пикантная запеканка из тонкой лапши и яиц с оливковым маслом, сахаром и черным перцем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Каллас рассказала о потрясшем ЕС событии

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Медведчук увидел в Зеленском щит от США для Европы

    Бывшего главного архитектора российского города-курорта посадили за многомиллионную взятку

    Ноябрь поставил метеорекорд

    Бьянка Цензори в латексном наряде устроила перформанс с надувными куклами

    В российском регионе вахтовики пожаловались Бастрыкину на долги по зарплате

    В Минобороны России заявили о попытках диверсий с химикатами против властей новых регионов

    В России заявили о размещении Киевом иностранных наемников на Одесском припортовом заводе

    Россиянам раскрыли стоимость поездок к северному сиянию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok