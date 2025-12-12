Названо самое отвратительное русское блюдо

TasteAtlas: Самым отвратительным блюдом из России стал салат индигирка

Только одно блюдо из России попало в обновленный список самой отвратительной еды мира. Он составлен и опубликован на сайте TasteAltlas — гастрономического путеводителя по традиционным блюдам разных стран.

В начале 2023 года первое место в антирейтинге TasteAtlas занимал холодец. С тех пор его оценка существенно выросла, и он выбыл из списка. После этого единственным кушаньем из России в первой сотне стал салат индигирка, занявший 65-ю строчку рейтинга. Его делают из замороженной рыбы, приправленной растительным маслом с луком и перцем.

Всего в общем списке блюд со всего мира TasteAtlas 29 русских блюд. Индигирка оценена на 2,7 балла по пятибалльной шкале, остальные получили оценки от 3 до 3,9 балла. Не считая индигирки, худшие оценки получили холодец, кутья, щи и рассольник.

В этом году в антирейтинге TasteAtlas доминирует Исландия. Абсолютную победу одержало исландское блюдо свид, представляющее собой половину бараньей головы. Второе место занимает торраматюр, то есть закуски, которые исландцы любят есть в феврале. Выбор огромен: одни отдают предпочтение бараньим яичкам, другие — тюленьим ластам, третьи — пюре из репы. Если есть свид в феврале, он тоже считается торраматюром.

Третье место заняла форель по-наваррски — жареная рыба, набитая беконом и завернутая в хамон.

В 2023 году пользователи TasteAtlas отдали титул самого невкусного блюда исландской закуске хаукарль, которую готовят из частично разложившегося мяса гренландской полярной акулы. На вторую позицию тогда попал иерусалимский кугель — пикантная запеканка из тонкой лапши и яиц с оливковым маслом, сахаром и черным перцем.