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21:05, 12 декабря 2023Из жизни

Блюда из России попали в список самой отвратительной еды мира. Они соперничали с разложившимся мясом и пудингом из крови

TasteAtlas: холодец вошел в список самых отвратительных блюд мира

Фото: Сергей Елизарьев / Фотобанк Лори

Две российские закуски — холодец и якутский салат индигирка — вошли в список ста самых отвратительных блюд мира. Антирейтинг появился на сайте гастрономического путеводителя по традиционным блюдам разных стран TasteAtlas. «Лента.ру» внимательно изучила рейтинг, где тухлая акулятина соседствует с блюдом, которое подают в синагоге, а холодец оказался лишь немногим хуже пудинга из крови.

Составители рейтинга считают своей целью привить интерес к национальным кухням

TasteAtlas — это популярный гастрономический онлайн-путеводитель по традиционным кухням мира. На сайте публикуются фотографии, рецепты и обзоры блюд, а также сказано, где и за какие деньги их можно попробовать. Рейтинг лучших и худших блюд мира составляется раз в год исходя из оценок и отзывов пользователей.

265 100
прошедших модерацию оценок

учитывалось при составлении рейтинга 2023 года

Администрация ресурса призывает не рассматривать рейтинг как окончательное и бесповоротное признание блюд ужасными. Напротив, они надеются привлечь интерес к редким национальным блюдам и даже вдохновить читателей расширить свои кулинарные горизонты.

Первое место заняла исландская закуска из стухшего мяса акулы

В 2023 году пользователи сайта отдали титул самого невкусного блюда исландской закуске хаукарль из частично разложившегося мяса гренландской полярной акулы. Мясо сначала около трех месяцев ферментируют, а затем подвешивают и оставляют сушиться еще на четыре-пять месяцев.

Хаукартль часто называют блюдом для отважных, поскольку в нем содержится столько аммиака, что попытки смельчаков попробовать ароматное блюдо часто заканчиваются рвотой

На вторую позицию попал иерусалимский кугель — пикантная запеканка из тонкой лапши и яиц с оливковым маслом, сахаром и черным перцем. Это кушанье традиционно подается утром в субботу — в этот день иудеям нельзя оставаться голодными к полудню. Часто это происходит прямо в синагоге после молитвы.

Хаукартль — исландская закуска из частично разложившегося мяса гренландской полярной акулы. На фото мясо сушится

Фото: Abinieks / Shutterstock / Fotodom

Тройку антилидеров замкнул американский рамен-бургер с запеченной лапшой вместо булочек. Он изобретен всего десять лет назад и достиг такой популярности, что журнал Time включил его в список 17 самых значимых бургеров в истории. Но даже слава не смогла спасти рамен-бургер от попадания в список худших блюд.

На четвертом месте оказался латышский пирог с картофелем и морковью скландраусис, который готовится из крутого ржаного теста, замешанного на свином жире, воде и простокваше. А на пятом — чилийские клецки чапалеле из картофеля и муки. Стоит отметить, что это блюдо пользователи сайта также сочли худшим хлебобулочным изделием в мире.

Холодец и якутский салат индигирка также вошли в рейтинг

Российские блюда попали на 31-ю и 67-ю строчки рейтинга. Салат индигирка, занимающий в рейтинге более высокое место, состоит из нарезанной кубиками замороженной рыбы, приправленной растительным маслом с луком и перцем. В феврале он занимал первую строчку рейтинга, что возмутило блогера Илью Варламова (внесен Минюстом России в список иноагентов), которому это блюдо очень понравилось как «роскошный салат под водочку».

Холодец описан на сайте как закуска, состоящая из мяса в желатине. Авторы рекомендуют подавать его с хреном, русской горчицей и стаканом водки

Интересно, что холодец стал не единственным блюдом такого типа в списке. На 42-м месте оказалась калвсильта, заливная телятина из Швеции, а на 65-м — традиционный английский заливной угорь. 69-ю строчку, всего на две позиции ниже холодца, занял шведский кровяной пудинг.

Холодец

Фото: Lapina Maria / Shutterstock / Fotodom

В первую пятерку отдельного рейтинга из 30 самых ужасных русских блюд также попали щи, рассольник и почему-то пирог лимонник. При этом селедка под шубой, традиционно вызывающая непонимание у иностранцев, получила на сайте оценку выше среднего — 3,6 балла из максимально возможных 5.

Холодец наряду с селедкой под шубой чаще всего попадает в ролики, на которых иностранцы пробуют кажущуюся им необычной русскую еду. При этом обычно вкус им в итоге нравится, а отторжение вызывает лишь желеобразная структура. На ролике издания Buzzfeed, набравшем больше восьми миллиона просмотров, пробующие холодец сотрудники издания сильно страдают, но отмечают, что пахнет блюдо просто отменно.

В шведском городе Мальмё существовал музей отвратительной еды

Необычные и в чем-то отвратительные блюда нередко становятся предметом внимания. Так, в шведском Мальмё в 2018 году на три месяца открывался музей отвратительной еды.

Организаторы выставки также не смогли обойти вниманием легендарный хаукарль, однако местным жителям куда ближе был сюрстремминг — квашеная сельдь, которая месяцами киснет в бочонках и невыносимо воняет гнилой рыбой. На YouTube существует бессчетное количество роликов, в которых люди пытаются попробовать это блюдо. Обычно их попытки заканчиваются рвотой.

В музее также был представлен фрукт дуриан, который распространен в Юго-Восточной Азии. Из-за отталкивающего запаха его запретили провозить в общественном транспорте Сингапура.

Все пахучие блюда демонстрировали в специальных сосудах, которые исключают распространение неприятных запахов. По словам организатора выставки Сэмюэла Уэста, труднее всего было справиться с вонью сюрстремминга, из-за которой его едва не лишили офиса.

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Посетителям также продемонстрировали сырой бычий пенис, жареных морских свинок из Перу и касу марцу — сыр с живыми личинками сырной мухи, который изготавливают в Сардинии. Его рекомендуют есть, зажмурясь, чтобы потревоженные личинки не прыгали в глаза.

Кажется, по сравнению с этими деликатесами холодец, несмотря на настороженное отношение к нему молодых людей в России, выглядит совершенно безобидно.

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      Екатерина Лобанова
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