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16:54, 6 февраля 2023Ценности

Российское блюдо признали худшим в мире

Авторы TasteAtlas признали якутский салат индигирка худшим блюдом в мире

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Авторы гастрономического путеводителя по традиционным блюдам разных стран TasteAtlas составили список 100 самых неудачных блюд в мире. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте организации.

Российский салат индигирка получил самую низкую оценку на сервисе (1,4 из 5) и был признан худшим. Упомянутое блюдо относится к традиционной якутской кухне и названо в честь одной из рек в республике. В его состав входят замороженная рыба, лук, подсолнечное масло, соль и перец.

В топ-100 с одинаковой оценкой в 3,5 балла также вошли российский кисель, окрошка, салаты селедка под шубой, мимоза и каши разных видов.

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Кроме того, в рейтинге худших рецептов мира оказались канадская пицца-торт, жареные пауки из Камбоджи, французские анисовые конфеты, а также датские селедка в лаваше и гороховый суп со свининой.

В январе аналитики сервиса путешествий «Туту.ру» перечислили лучшие заведения общественного питания в России за 2022 год. В топ кафе и ресторанов страны попали семь заведений. Среди них оказались кафе в хаски-парке «Левозеро» и комплекс в этнографической деревне «Тоня Тетрина» в Мурманской области.

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Екатерина Ештокина
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