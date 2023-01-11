Перечислены семь лучших ресторанов России в 2022 году

«Туту.ру»: ресторан Veranda в Сургуте попал в список семи лучших заведений России

Аналитики сервиса путешествий «Туту.ру» перечислили лучшие заведения общественного питания в России за 2022 год. Соответствующий список поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 11 января.

В топ кафе и ресторанов страны попали семь заведений. Среди них оказались кафе в хаски-парке «Левозеро» и комплекс «Тоня Тетрина» в Мурманской области. Кроме того, рейтинг пополнили рестораны Veranda в Сургуте, Zuma во Владивостоке и «Счастливый Кузюк» в Челябинске.

Кафе в хаски-парке «Ловозеро», Мурманская область Фото: Андрей Белавин

В список также включили семейную ферму «Двенадцать дубов», расположенную в Тверской области. По информации сервиса, в семерку лидеров вошла загородная козья ферма Farm & Village в Воронежской области.

В октябре 2021 года девять московских ресторанов получили звезды «Мишлен», войдя в наиболее известный и влиятельный из ресторанных рейтингов мира. Отмечалось, что в 2021 году Москва стала первым городом СНГ с заведениями, отмеченными звездами.