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Девять московских ресторанов получили звезды «Мишлен»

Два московских ресторана получили две звезды «Мишлен», еще семь — по одной
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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Девять московских ресторанов получили звезды «Мишлен», войдя в наиболее известный и влиятельный из ресторанных рейтингов мира. Церемония вручения наград прошла в концертном зале столичного парка «Зарядье».

По две звезды присуждены ресторану Artest Chef's Table и его шеф-повару Артему Естафьеву, а также TWINS GARDEN и его шеф-поварам Ивану и Сергею Березуцким.

Одной звезды удостоились рестораны «Белуга» и шеф-повар Евгений Викентьев, Grand CRU и Давид Эммерле, Selfie и Анатолий Казаков, White rabbit и Владимир Мухин, Biologie и Екатерина Алехина, а также рестораны «Сахалин» и его шеф-повар Алексей Когай, «Савва» и Андрей Шмаков.

Россия в этом году стала 33-й страной мира, где выпускают гастрономический путеводитель «Мишлен», а Москва — первым городом СНГ с заведениями, отмеченными звездами.

Реакция победителей

Близнецы Березуцкие прокомментировали заслуженные звезды фразой «Офигеть!», передает РИА Новости. Они отметили, что считают самой большой победой «то, что Москва встала в один ряд с крутыми гастрономическими столицами мира».

В свою очередь, владелец ресторана «Белуга» рассказал «Газете.ру», что считает награду «"Оскаром" в гастрономии». Он добавил, что звезда будет оказывать давление на шеф-поваров и владельцев заведений, но в этом «нет ничего плохого — больше ответственности, больше внимания», — объяснил он.

Что за звезды

«Красный гид Мишлен» (Michelin, Le Guide Rouge), иногда упоминаемый как «Красный путеводитель», — самый влиятельный из ресторанных рейтингов, который имеет трехзвездочную систему оценки. Одна звезда подсказывает путешественникам, что ресторан — очень хороший в своей категории. Две звезды означают «отличная кухня, ради ресторана можно сделать отступление от туристического маршрута». И, наконец, три звезды сообщают о великолепной работе шеф-повара и подсказывают, что ради заведения имеет смысл предпринять отдельное путешествие.

Инспекторы «Мишлен» посещают рестораны инкогнито. Ежегодно один человек посещает больше тысячи заведений. При этом, по информации ТАСС, инспектор может прийти в одно и то же заведение несколько раз за год — в разные дни недели и при разной степени загруженности ресторана. В случае снижения качества блюд ранее выставленная оценка может быть ликвидирована, и ресторан выбывает из рейтинга.

Критерии оценки не раскрываются, составляя коммерческую тайну. Однако в компании пояснили, что звезда присуждается «за выдающееся кулинарное мастерство, качество ингредиентов, гармония вкусов, мастерство техники, индивидуальность шеф-повара, выраженная в его кухне».

Другие награды

Ранее White Rabbit и Twins Garden попали в рейтинг 50 лучших заведений мира по версии британской The World’s 50 Best Restaurants Academy. Рестораны заняли 25 и 30 места в списке соответственно. В White Rabbit эксперты отметили «захватывающий панорамный вид на Москву», который делает его «лучшим местом в городе для ужина с красивым видом», а также «изобретательную кухню» шеф-повара Владимира Мухина, в которой используются «русские ингредиенты». Концепция Twins garden заключается в том, что 70 процентов ингредиентов, используемых в заведении, поставляется с фермы шеф-поваров братьев Ивана и Сергея Березуцких, которая находится в Подмосковье. При этом остатки продуктов используются на ферме в качестве корма для животных. Это делает производственный цикл практически безотходным.

В сентябре четыре российских шефа Владимир Мухин, братья Иван и Сергей Березуцкие и Анатолий Казаков попали в список ста лучших поваров мира. Один из самых известных российских поваров в мире Владимир Мухин расположился на девятой позиции рейтинга. Он готовит свои блюда по старинным традициям с использованием современных технологий. В сериале Netflix «Стол шефа» Мухину была посвящена отдельная серия. Иван и Сергей Березуцкие заняли 62 место в рейтинге. Они стали первыми в России, кто использовал приготовления еды 3D-биопринтер. Анатолий Казаков оказался в последней десятке рейтинга — на 90 месте. Он выбрал кулинарию вместо спортивной карьеры. Его блюда известны простотой исполнения.

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