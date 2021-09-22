Россия столкнулась с нехваткой мяса

Многие российские рестораны пожаловались на дефицит мяса на внутреннем рынке. К нехватке стейков привели рост экспорта мраморной говядины, недостаточная конкуренция среди местных производителей и ограничения на импорт из-за рубежа, пишет «Интерфакс» со ссылкой на вице-президента Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) России Сергея Миронова.

По мнению Миронова, также владельца сети ресторанов «Мясо&Рыба», отсутствие конкуренции в производстве мраморной говядины не было таким заметным, пока Россия не ограничила поставки мяса из Австралии, Аргентины и США. Ситуация усугубилась, когда компания «Мираторг» начала активно экспортировать говядину в Китай. Рестораны столкнулись с серьезными трудностями. Миронов отметил, что 50 процентов поступающей в заведения говядины очень плохого качества, и еще пару лет назад «такого даже близко не было».

По мнению замглавы ФРиО, России необходимо ослабить ограничения на поставки говядины с некоторых заводов Аргентины, которые Россельхознадзор ввел в 2018-2019 годах из-за обнаружения в продукции опасных веществ и бактерий — тетрациклина и листерий.

Один из немногих российских производителей мраморной говядины — «Праймбиф» — пожаловался на неравномерный спрос на мясо и нехватку некоторых его видов. По словам управляющего сети заведений «Праймбиф Бар» Леонида Литвина, популярностью у рестораторов и потребителей пользуются исключительно премиальные позиции — рибай, стриплойн и филе миньон. Их сейчас крайне сложно найти, и часто случаются большие перебои в поставках. Тем временем не уступающие по вкусовым характеристикам альтернативные стейки (мачете, денвер и другие) лежат на складах и в итоге списываются — это, по мнению Литвина, увеличивает затраты на производство. Он добавил, что цены на говядину в 2021 году будут расти и из-за проблем с растительными кормами для скота.

Ранее россиянам спрогнозировали рост цен на макароны. Производители заявили о нехватке твердых сортов пшеницы и подорожании сырья. Однако Минсельхоз опроверг опасения работников отрасли и уверил, что урожая в 2021 году хватит, чтобы полностью покрыть потребности на внутреннем рынке.