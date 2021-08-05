Минфин оценил идею введения налога на мясо в России

Минфин отверг идею о введении в России налога на мясо в рамках политики учета углеродного следа. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что подобные изменения ведомство не обсуждает и не рассматривает ни в каком виде.

Введение налога на мясо в России не планируется. Минфин России не готовит подобного рода поправок в налоговое законодательство, этот вопрос в целом не обсуждается и не рассматривается ни в каком виде Министерство финансов России О введении налога на мясо

Идею ввести в стране особый налог на мясо выдвинул спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков на проектно-образовательном съезде «Архипелаг 2121». Он предположил, что такая мера поможет взять под контроль изменения климата благодаря политике учета углеродного следа.

Нам казалось, что углеродный налог – это далеко. Нам ввели налог, и мы задумались… По мере того, как температура будет расти, модели будут пересматриваться в сторону других источников СО2. Например, сельское хозяйство. Это означает, что через несколько лет мы сначала будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем, например, принять налог на мясо Дмитрий Песков О введении налога на мясо

По его мнению, климатическая повестка может изменить животноводство и стать толчком для развития новых технологий в этой области

Мясо против экологии

Первым с идеей обложить мясо налогом выступил основатель крупнейшего в мире производителя «растительного мяса» Beyond Meat Итан Браун. Он предположил, что такая мера заставит людей отдавать предпочтение в пользу альтернативных продуктов. И выдвинул идею облагать так называемым «пигувианским налогом» мясо животного происхождения — платить его должны будут предприятия, работа которых несет негативные последствия для общества. Кроме того, Браун отметил, что люди в целом стали потреблять меньше мяса.

Мы все больше и больше проникаем в самые широкие слои рынка, которые потребляют животный белок, но решают сократить его потребление, узнавая о том, как продукты животного происхождения влияют на здоровье, климат, или, возможно, испытывая дискомфорт от промышленного земледелия Итан Браун О популяризации растительного белка

Однако многие эксперты связывают потерю в обществе интереса к продуктам животного происхождения с резким ростом цен на них во всем мире.

Реакция в России

Среди российского руководства слухи о введении налога на мясо восприняли неоднозначно. Идею ввести в стране такой налог с целью снижения рисков изменения климата поддержал член Совета Федерации Алексей Майоров.

Можно это поддержать, но как данность в ответ на те вызовы, которые в области природоохранной деятельности у нас на сегодняшний день стоят. Животноводство существенно влияет на парниковый эффект Алексей Майоров О значении налога на мясо

Негативно к такой инициативе отнеслись в Госдуме. По мнению первого зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергея Катасонова, это приведет не только к подорожанию самого мяса, но и может привести к социальному недовольству.

Мало того, что каждый житель это почувствует у себя в кармане, но это приведет и к социальному непониманию. Людям очень трудно объяснить, почему экология должна спасаться за счет мясной продукции Сергей Катасонов О потенциальном вреде налога на мясо

Спасем планету

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В Середине июня Евросоюз представил план по защите климата и экологии. Он предусматривает так называемый углеродный налог. Его концепция пока не разработана, однако предполагается, что он будет взиматься с зарубежных производителей товаров, которые выпускаются с нарушением европейских экологических требований, в частности, с чрезмерным выбросом парниковых газов. Так Брюссель хочет улучшить экологическую обстановку в регионе и защитить собственных производителей, которые проигрывают конкуренцию из-за больших расходов на снижение вредных выбросов.

С поддержкой «зеленой повестки» неоднократно выступал и президент России Владимир Путин. В феврале он поручил правительству разработать и утвердить программу в области экологического развития РФ и климатических изменений на ближайшее десятилетие. По его словам, особое внимание должно быть уделено обеспечению экологической безопасности, улучшению состояния окружающей среды, изучению климата, механизмов адаптации к климатических изменений, а также их последствиям.