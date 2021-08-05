Минфин оценил идею введения налога на мясо в России

Минфин отверг идею о введении в России налога на мясо в рамках политики учета углеродного следа. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что подобные изменения ведомство не обсуждает и не рассматривает ни в каком виде.
Идею ввести в стране особый налог на мясо выдвинул спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков на проектно-образовательном съезде «Архипелаг 2121». Он предположил, что такая мера поможет взять под контроль изменения климата благодаря политике учета углеродного следа.
По его мнению, климатическая повестка может изменить животноводство и стать толчком для развития новых технологий в этой области
Мясо против экологии
Первым с идеей обложить мясо налогом выступил основатель крупнейшего в мире производителя «растительного мяса» Beyond Meat Итан Браун. Он предположил, что такая мера заставит людей отдавать предпочтение в пользу альтернативных продуктов. И выдвинул идею облагать так называемым «пигувианским налогом» мясо животного происхождения — платить его должны будут предприятия, работа которых несет негативные последствия для общества. Кроме того, Браун отметил, что люди в целом стали потреблять меньше мяса.
Однако многие эксперты связывают потерю в обществе интереса к продуктам животного происхождения с резким ростом цен на них во всем мире.
Реакция в России
Среди российского руководства слухи о введении налога на мясо восприняли неоднозначно. Идею ввести в стране такой налог с целью снижения рисков изменения климата поддержал член Совета Федерации Алексей Майоров.
Негативно к такой инициативе отнеслись в Госдуме. По мнению первого зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергея Катасонова, это приведет не только к подорожанию самого мяса, но и может привести к социальному недовольству.
Спасем планету
В Середине июня Евросоюз представил план по защите климата и экологии. Он предусматривает так называемый углеродный налог. Его концепция пока не разработана, однако предполагается, что он будет взиматься с зарубежных производителей товаров, которые выпускаются с нарушением европейских экологических требований, в частности, с чрезмерным выбросом парниковых газов. Так Брюссель хочет улучшить экологическую обстановку в регионе и защитить собственных производителей, которые проигрывают конкуренцию из-за больших расходов на снижение вредных выбросов.
С поддержкой «зеленой повестки» неоднократно выступал и президент России Владимир Путин. В феврале он поручил правительству разработать и утвердить программу в области экологического развития РФ и климатических изменений на ближайшее десятилетие. По его словам, особое внимание должно быть уделено обеспечению экологической безопасности, улучшению состояния окружающей среды, изучению климата, механизмов адаптации к климатических изменений, а также их последствиям.