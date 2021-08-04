Идею введения налога на мясо в России отвергли

В Минфине отвергли идею введения в России налога на мясо. В пресс-службе министерства подчеркнули, что подобные изменения ведомство не обсуждает и не рассматривает ни в каком виде, передает ТАСС.

«Введение налога на мясо в России не планируется. Минфин России не готовит подобного рода поправок в налоговое законодательство, этот вопрос в целом не обсуждается и не рассматривается ни в каком виде», — прокомментировали в министерстве.

Идею с введением налога на мясо выдвинул спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. По его мнению, это могло бы помочь сдержать изменения климата. «Через несколько лет мы сначала будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем, например, принять налог на мясо», — допустил Песков.

Такая мысль пришлась по душе члену Совета Федерации Алексею Майорову. «Можно это поддержать, но как данность в ответ на те вызовы, которые в области природоохранной деятельности у нас на сегодняшний день стоят. Животноводство существенно влияет на парниковый эффект», — говорил он. При этом сенатор добавил, что такие сборы в перспективе могут коснуться и других продуктов.

В Госдуме инициативу введения налога на мясо не поддержали. Как сказал первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов, это чревато ростом цен и социального неравенства. Депутат считает, что ограничения, вводимые для снижения уровня выбросов в атмосферу, не должны касаться производства продуктов питания.

На руку такой налог может быть производителям искусственного мяса. Основатель крупнейшего в мире производителя «растительного мяса» Beyond Meat Итан Браун, например, уверен, что введение налога приведет к сокращению потребления традиционного мяса. По мнению главы Beyond Meat, подобная мера помогла бы развивающимся странам инвестировать в производство растительных источников белка.

