В Госдуме оценили идею ввести налог на мясо

Введение налога на мясо, помимо подорожания продукта, может привести к социальному недовольству, заявил первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов «Газете.Ru». Так он оценил идею о том, что такой налог может появиться из-за необходимости сдержать изменение климата.

Депутат считает, что ограничения, вводимые для снижения уровня выбросов в атмосферу, не должны касаться производства продуктов питания. «Это приведет к социальному недовольству. Мало того, что каждый житель это почувствует у себя в кармане, но это приведет и к социальному непониманию. Людям очень трудно объяснить, почему экология должна спасаться за счет мясной продукции», — пояснил он.

О возможном появлении налога на мясо заявил спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. По его мнению, политика учета углеродного следа может затронуть и животноводство. Эта отрасль может измениться под влиянием климатической повестки, полагает Песков.

Обложить мясо налогом в августе предложил основатель компании Beyond Meat, которая производит так называемое растительное мясо. Он считает, что животноводство должно быть охвачено «пигувианским налогом» — такие выплаты взимаются с предприятий, работа которых приводит к появлению негативных побочных эффектов для общества.