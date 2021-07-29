Продукт из России заполонил крупнейший рынок мира

По экспорту говядины в Китай Россия обогнала Австралию, Аргентину и Бразилию, заполонив этим продуктом крупнейший рынок мира. По прогнозам экспертов, ближайшие пять лет поставки мяса продолжат расти, пишет РИА Новости.

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В первом квартале КНР купила 3,7 тысячи тонн российской говядины — это в 20 раз больше, чем год назад. Доля Китая в общем объеме экспорта мяса крупного рогатого скота (КРС) оказалась более 55 процентов. Всего Россия поставила за границу в январе-марте 6,5 тысячи тонн (почти в два с половиной раза больше, чем за аналогичный период год назад).

Высокие темпы роста экспорта в первом квартале объясняются эффектом низкой базы и конкурентоспособной ценой, объяснил директор ЦЭО Россельхозбанка Андрей Дальнов. Эксперты отмечают, что в России ежегодная потребность в говядине составляет 1,94 миллиона тонн, а экспорт — 20 тысяч.

Ранее сообщалось, что жители США стали массово отказываться от говядины из-за опасений нанести вред климату. Последствия «войны» населения с мясом уже ощутили производители и общепит.

По сведениям экологов, разрушительное влияние на климат оказывает именно разведение коров. Скот выделяет за свою жизнь огромное количество парникового газа из-за особенностей пищеварительной системы.