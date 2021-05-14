Американцы объявили войну мясу

Жители США стали массово отказываться от говядины из-за опасений нанести вред климату. Последствия «войны» населения с мясом уже ощутили производители и общепит, сообщает Bloomberg.

Тенденция отказа от говядины в рационе приобретает масштабный характер, так как ущерб экологии от ее потребления американцы сравнивают с вредом от использования угля. По сведениям экологов, разрушительное влияние на климат оказывает именно разведение коров. Скот выделяет за свою жизнь огромное количество парникового газа из-за особенностей пищеварительной системы. По данным Организации Объединенных наций (ООН), 14,5 процента выбросов парниковых газов от деятельности человека в мире приходится на животноводство, а две трети от этого объема — на долю крупного рогатого скота.

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По данным опроса 2020 года исследовательской компании Datassentia, 70 процентов населения США считает, что пора сокращать потребление мяса, 58 процентов уже отдают предпочтение фруктам, овощам и цельнозерновым культурам. От блюд с говядиной отказываются и колледжи США. Гарвард, Стэнфорд и Университет штата Канзас присоединились к специальной программе перехода к здоровой и экологичной пище.

Первыми почувствовали на себе удар из-за «белковой войны» американские фермеры. Инвесторы стали больше вкладываться в стартапы по выращиванию искусственного мяса. Из-за этого мясным ресторанам приходится либо сворачивать бизнес, либо полностью менять меню.

Согласно исследованию Kearney, к 2025 году заметно начнут падать и мировые продажи мяса, а к 2040 году заменители говядины отнимут себе 33 процента всего рынка продукции. Эксперты также зафиксировали отказ миллионов людей от говядины во всех странах. Ее доля мяса в общем объеме производства снизилась с 1961 по 2018 год на 19 процентов.