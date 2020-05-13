В США мясо оказалось недоступным для простых американцев

В США на фоне развернувшегося мясного кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, мясо оказалось недоступным для простых американцев, превратившись в еду исключительно для богатых. Об этом пишет Bloomberg.

Крупнейшие американские предприятия, такие как Tyson Foods и Cargill, начали закрываться в последние недели из-за вспышки коронавируса среди работников. Дело в том, что основную массу сотрудников крупных предприятий составляют выходцы из семей с низкими доходами, мигранты, которые не могут позволить себе уйти на больничный или адекватную медпомощь. Из-за вспышки заболевания в США упали объемы переработки мяса, что отразилось на ассортименте обычных продуктовых магазинов, в которых начали пустеть полки.

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Однако кризис не отразился на сегменте дорогого, например, органического мяса, которое может стоить в два и более раза дороже обычного. Такие предприятия не закрываются, потому что штат их работников меньше и они в отличие от крупных заводов могут успешнее соблюдать социальную дистанцию и санитарные нормы. Майк Калликрат, владелец ранчо и небольшого мясоперерабатывающего завода в Канзасе, сказал, что его бизнес по производству говядины, свинины и птицы процветает, увеличившись более чем вдвое. Клиенты, желающие запастись дорогим мясом, по его словам, «стоят в очереди за дверью».

В результате коронавируса мясо в США буквально превратилось в пищу для богатых, отмечает издание. Пока среднестатистические граждане сталкиваются с ростом безработицы и потерей дохода и встают перед выбором — платить больше за мясо или обходиться без него, состоятельные не сталкиваются ни с дефицитом, ни с необходимостью отказа от продукта.

По данным Международного союза работников пищевой промышленности и торговли, по меньшей мере 30 американских работников мясной промышленности умерли от коронавируса, а более 10 тысяч были заражены. Профсоюз заявил 8 мая, что за последние два месяца было закрыто не менее 30 заводов, в основном крупных.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, согласно которому заводы включаются в так называемый Акт оборонного производства и должны бесперебойно работать. Однако рабочая группа по экологии назвала приказ «потенциальным смертным приговором» для работников.

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