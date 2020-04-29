Эксперты предупреждают, что США оказались на пороге мясного кризиса. Говядина, курица и свинина скоро могут стать такими же дефицитными товарами, как туалетная бумага, поскольку многие американские мясоперерабатывающие заводы были временно закрыты из-за пандемии коронавируса, сообщает NBC.

Аналитик чикагской компании Archer Financial Services Деннис Смит предрекает стране Первомай без мяса, называя сроком начала дефицита соответствующей продукции на прилавках розничных магазинов именно 1 мая. Запасы замороженной свинины сократились в марте на 4 процента по сравнению с предыдущим, об этом сообщило Министерство сельского хозяйства США на прошлой неделе. Крупный производитель мяса Tyson Foods сделал заявление на станицах американских газет, отметив, что «поставки продовольствия нарушаются».

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На данный момент в США приостановлена работа 13 заводов по производству свинины и говядины. Это происходит из-за заражения сотрудников предприятий коронавирусом. По этой же причине крупнейший в мире производитель свинины Smithfield Foods Inс прекратилработу своего основного завода в штате Южная Дакота. Фермеры вынуждены подвергать эвтаназии животных, которых ранее готовили на убой. На фоне мясного кризиса оптовая цена говядины достигла рекордного уровня, цена на бекон взлетела на 137 процентов.

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