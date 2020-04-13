США оказались под угрозой дефицита свинины

Крупнейший в мире производитель свинины Smithfield Foods Inc. приостановили работу основного завода в Су-Фолс (штат Южная Дакота, США). Это произошло после того, как несколько сотен сотрудников заразились коронавирусом. Компания предупреждает, что США может грозить дефицит мяса, пишет Bloomberg.

На долю завода приходится 4-5 процентов производства свинины в Америке. Изначально планировалось приостановить его работу на три дня. Однако губернатор штата Кристи Ноем рекомендовала открыть его не раньше, чем через 14 дней. При этом 3700 сотрудников Smithfield получат зарплату как минимум за две недели. «Закрытие этого и других предприятий отрасли ставит нашу страну в опасное положение с точки зрения поставок мяса. Невозможно поставлять продукцию в магазины, если наши заводы не работают», — заявил генеральный директор Smithfield Кен Салливан.

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Помимо этого, другие игроки рынка заявили о сокращении своих мощностей. Так Sanderson Farms Inc., третий по величине производитель курятины в США, по словам генерального директора Джо Сандерсона, будет работать «не на полную мощность». Крупные производители мяса и птицы в США, такие как Tyson Foods, Cargill и JBS USA, также приостановили свою работу в других штатах. Это может нарушить цепочку поставок продовольствия в США и привести к сокращению количества свинины в розничных магазинах.

Почти все продовольственные компании США объявили об усилении мер по защите сотрудников. И хотя некоторые производители увеличили количество нанимаемых работников, чтобы обеспечить бесперебойные поставки продовольствия, найти сотрудников в условиях пандемии оказывается нелегко, даже с учетом роста безработицы. «У нас, как нации, сложный выбор: мы либо будем производить еду даже под угрозой заражения COVID-19, либо нет», — отметил Салливан.

В настоящее время США занимают первое место по количеству заболевших COVID-19. Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о новых мерах по стимулированию национальной экономики в рамках борьбы с коронавирусом. Их общий объем составляет 2,3 триллиона долларов.

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