Сотрудник склада заболел коронавирусом после визита богатейшего человека мира

Сотрудник склада интернет-гиганта Amazon заболел коронавирусом после визита основателя и главы компании, богатейшего в мире человека Джеффа Безоса, пишет Bloomberg.
Сообщается, что рабочий не контактировал непосредственно с Безосом — последний раз он был на складе в окрестностях аэропорта Далласа за два дня до визита миллиардера, который случился 8 апреля.
Во время визита Безос прошел в маске по территории склада и поприветствовал сотрудников. После его отъезда анализ на коронавирус, взятый у одного из не присутствовавших на мероприятии членов персонала, дал положительный результат.
Ранее стало известно о планах Amazon нанять около 100 тысяч человек в связи с резко возросшим спросом на онлайн-покупки в США.
Состояние Безоса оценивается в 125 миллиардов долларов. Он занимает первое место среди богатейших людей мира. Также в тройку входят основатель и бывший глава Microsoft Билл Гейтс со 104 миллиардами долларов и руководитель инвесткомпании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет с 76,4 миллиарда.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
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Источник: Всемирная организация здравоохранения