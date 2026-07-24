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05:01, 24 июля 2026Авто

Ушедший из России автопроизводитель представил особенную машину

Stellantis представил «собачью» версию кроссовера Peugeot E-5008 с сигналом поиска питомца
Марина Аверкина

Принадлежащая концерну Stellantis марка Peugeot представила концептуальный электромобиль E-5008 Dog Edition, при разработке которого учитывалось, как собаки видят, ощущают и воспринимают поездку, пишет Carscoops.

Интерьер получил цветовую схему, основанную на особенностях зрения собак. Поскольку они различают лишь определенные оттенки, дизайнеры сочетали успокаивающие синие тона с более стимулирующими желтыми акцентами. Для повышения комфорта животных использованы мягкие нескользящие материалы.

Одна из основных деталей — модульный матрас. Его можно разместить на задних сиденьях или в багажном отделении: он служит защитным покрытием, собирает шерсть, а на стоянке превращается в лежанку. Для собак, любящих высовывать голову в окно, предусмотрен специальный подголовник. Небольшая мягкая желтая подушка крепится прямо на стекло и позволяет питомцу удобно положить голову, наблюдая за дорогой.

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В оснащение автомобиля входят встроенные миски, сумки, шлейка, игрушка и сушилка для животных, которая питается от технологии Vehicle-to-Load (V2L, передача энергии от автомобиля внешним устройствам) и хранится под полом багажника. Навигационная система предлагает зарядные станции, расположенные рядом с парками и пешеходными зонами. Функция «приманивания» позволяет автомобилю издавать особый звук, чтобы позвать потерявшуюся собаку обратно, распознать ее по возвращении и помочь ей залезть в салон.

Режим «Защита собаки» поддерживает комфортную температуру и дает возможность удаленно следить за животным, что может пригодиться, если владелец на короткое время отлучится в магазин или аптеку.

Но есть один нюанс: cерийного выпуска такой версии не планируется.

Ранее стало известно, что в США выставили на продажу редкую советскую машину — седан ВАЗ-2105, оснащенный автоматической трансмиссией. За модель 1985 года выпуска владелец планирует выручить 14 тысяч долларов (около 1,1 миллиона рублей).

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