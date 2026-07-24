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Забота о себе
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05:11, 24 июля 2026Забота о себе

Назван самый популярный секс-тренд лета

Сексолог Мейсон: Стимуляция партнера руками стала самым популярным трендом лета 2026 года
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Volodymyr TVERDOKHLIB / Shutterstock / Fotodom

Летом 2026 года стимуляция руками стала самым популярным секс-трендом, рассказала сексолог Дженн Мейсон. О том, почему пары все чаще предпочитают этот вид близости, она и ее коллега Бекки Крэпсли-Фокс объяснили в разговоре с Metro.

Мейсон заявила, что этот секс-тренд стал так популярен, потому что ласки руками — очень интимный процесс. Она объяснила, что при такой форме близости партнеры могут находиться на одном уровне и смотреть друг другу в глаза, целоваться и наблюдать за реакциями друг друга — все это способствует укреплению эмоциональной связи между ними.

Крэпсли-Фокс отметила, что, в отличие от орального секса, во время стимуляции руками легче контролировать давление, скорость, ритм, силу захвата и угол проникновения. Благодаря этому можно лучше управлять процессом, при необходимости растянуть удовольствие и легче довести партнера до оргазма.

Ранее сексолог Лулу Саннакс раскрыла секрет хорошей интимной жизни в зрелом возрасте. По ее мнению, 40-летние люди не ждут идеального момента для секса, как это часто делают 20-летние.

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