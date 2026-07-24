Россиянин описал цены на товары в Китае словами «способны неприятно удивить»

Тревел-блогер Алексей Кутовой побывал в Китае и сравнил цены на товары и услуги в этой стране и в России. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора материала, далеко не все товары в Китае дешевые, как россияне обычно считают. «Некоторые действительно стоят заметно меньше, чем в России. Другие, наоборот, способны неприятно удивить даже обеспеченного туриста», — такими словами Кутовой описал цены в КНР.

Стоимость обеда в китайских кафе может достигать всего 380 рублей за полноценный обед с мясом и рисом, овощи и бытовая техника также заметно выгоднее приобретать в Поднебесной. Однако есть в магазинах и такие товары, которые приезжим гостям могут показаться слишком дорогими — к примеру, молочные продукты. «Исторически китайцы почти не употребляли молоко и сыр, поэтому большая часть качественной продукции остается импортной. Хороший сыр, сливочное масло или европейский йогурт здесь могут стоить заметно больше, чем в российских магазинах», — добавил мужчина.

Привычный для россиян ржаной и пшеничный хлеб хорошего качества также нередко оказывается дороже российского. По высоким ценам в Китае продаются и колбасы, творог и многие другие привычные для европейской кухни продукты.

Однако особенно сильно разница в ценообразовании между Россией и этой страной Азии ощущается в сфере услуг. Так, стрижка в хорошем салоне, лечение зубов в частной клинике или посещение фитнес-клуба — обходятся дороже, чем в большинстве российских регионов.

«Китай давно перестал быть страной исключительно дешевой рабочей силы. Здесь можно купить современный смартфон, электромобиль или бытовую технику дешевле, чем в России, но при этом заплатить гораздо больше за кусок хорошего сыра», — заключил путешественник.

Ранее российский тревел-блогер Алексей Кутовой вернулся на родину после трех лет путешествий по миру и описал впечатления словами «думал, будет гораздо хуже». Мужчина признался, что после возвращения несколько недель находился в стрессе.